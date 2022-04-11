Зеленский: Мариуполь разрушен, там десятки тысяч погибших, но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступление

Десятки тысяч человек были убиты Россией в украинском городе Мариуполь. Город находится в блокаде еще с 1 марта и все это время нещадно обстреливается изо всего, что есть на вооружении армии российских оккупантов.

Но рашисты продолжают атаковать уже уничтоженный город. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами Южнокорейского парламента.

В Мариуполе, некогда цветущем городе на берегу Азовского моря, российские оккупанты убили уже десятки тысяч мирных жителей.

Ситуация в городе катастрофическая. Она даже хуже, чем в Буче, Ирпене и других деоккупированных городах Украины, фото и видео из которых потрясли мир.

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Мариуполь уже практически стерт Россией с лица земли. Но оккупанты со звериной жестокостью продолжают добивать город и оставшихся в нем еще живых людей.

"Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших, но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", – констатировал глава государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский объяснил, почему украинцы героически сражаются за Мариуполь. Он назвал город-мученик и город-герой "сердцем этой войны". Пока бьется это сердце – Украина сильна и продолжает бороться с агрессором.