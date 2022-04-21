ЕС согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине, – глава Евросовета

Европейский Союз принял решение закупить для Украины тяжелое оружие для оказания сопротивления российскому оккупанту. Вооружение будет передано армии ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время своего визита в Киев изданию "Европейская правда". Члены организации поддержали эту инициативу еще в феврале, хотя никто не верил, что переговоры пройдут настолько быстро.

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!" – с восторгом отметил политик.

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Мишель подчеркнул, что на сегодня Евросоюз выделил 1,5 млрд евро на нужды украинской армии в борьбе против агрессора, не считая той помощи, которые оказывают государства ЕС в двухстороннем порядке. При этом, как считает руководитель Совета, этой помощи недостаточно для полномасштабной войны в Европе.

"Нам нужно поставлять вам тяжелое оружие. Об этом не будет очень много новостей, из-за соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие. Это первое. Это очень важно и очень срочно", – заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский обратился к португальскому правительству с призывом оснастить армию Украины танками "Леопард", бронетранспортерами и противокорабельными ракетами "Гарпун".