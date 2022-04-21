Дальше Россия может пойти на позиционную войну: Арестович объяснил, что это значит

Российские оккупанты осознали бесперспективность своей последней активной операции. После этого в РФ могут пойти на позиционную войну.

В это время агрессор будет пытаться объявлять перемирие, вести переговоры и создавать гуманитарные коридоры. Такое заявление на брифинге в четверг, 21 апреля, сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, россияне попробуют накопить силы для последующей фазы боевых действий. После этого они могут попытаться снова идти в наступление.

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"Эти силы – это срочники, которых начали призывать в армию с 1 апреля. Им понадобится два, а может и три месяца, чтобы их минимально подготовить, снять с хранения запасы оружия и военной техники. Качество ее мы видим", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что за время, пока продлится эта подготовка новой партии "пушечного мяса", Россию начнут "конкретно ломать" экономические санкции.

А украинские воины в это время получат западное оружие и "мы еще посмотрим, кто где соберется и кто кого доломает", сказал советник главы ОП.

"Я думаю, что мы будем ломать их и гнать с нашей земли", – заявил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович считает, что Россия фактически проиграла битву за Мариуполь, объявив, что не будет штурмовать завод "Азовсталь". Однако наши защитники будут уничтожать оккупантов в Мариуполе, пока не будет найдено политическое решение о судьбе города.