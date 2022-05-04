Враг применил фосфорные бомбы в Марьинке, – глава ОВА

Войска страны-агрессора России применили фосфорные боеприпасы в городе Марьинка в Донецкой области. Использование бомб, начиненных фосфором, запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии".

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире Национального телемарафона "Ua Разом". По его словам, это произошло в среду, 4 мая.

Руководитель области также отметил, что российские военные ведут обстрелы по всей территории вдоль линии фронта.

"Есть сообщение, что фосфорные боеприпасы применяются по Марьинке и Марьинскому району", – сказал чиновник.

Отметим, что ранее стало известно о применении фосфорных бомб российской армией во время бомбардировки города Попасная в Луганской области. На опубликованных кадрах было заметно характерное для фосфора горение. 23 марта оккупанты сбросили фосфорные боеприпасы на город Краматорск в Донецкой области. Также запрещенное оружие оккупанты применяли в Авдеевке.

Видео дня

Фосфорные боеприпасы – это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Они относятся к группе зажигательных самовозгорающихся веществ и горят с использованием кислорода из воздуха. Фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Как оказать первую помощь – читайте в материале.

Фосфорные бомбы – один из самых опасных видов оружия, его применение запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты сбрасывали на дома в Киевской области запрещенные фосфорные боеприпасы. В основном захватчики применяли против гражданских именно такие снаряды, которые могут приводить к тяжелым ожогам на теле, а также к повреждению легких и отравлению.