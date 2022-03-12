В Попасной оккупанты коварно применили фосфорные бомбы. Видеодоказательство

Российские оккупанты во время бомбардировки города Попасная в Луганской области коварно использовали фосфорные бомбы. Их применение запрещено международными соглашениями.

Об этом сообщили в Telegram "Маршал", опубликовав видеодоказательство. На кадрах заметно характерное для фосфора горение.

Отметим, что фосфорные бомбы – это тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором или зажигательными веществами на основе белого фосфора в смеси с другими веществами. Они относятся к группе зажигательных самовозгорающихся веществ и горят с использованием кислорода из воздуха.

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Фосфорные боеприпасы наносят ущерб живой силе и выводят из строя технику и вооружение. Кроме того, использование фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров и отдельных очагов возгораний.

В случае попадания на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги. Он также ядовит для человека. Острое отравление наступает при вдыхании паров белого фосфора или при попадании их в желудочно-кишечный тракт. Применение фосфорных боеприпасов оказывает деморализующее психологическое воздействие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН получили доказательства применения Россией запрещенных кассетных бомб в населенных пунктах Украины. Организация подчеркнула, что применение этого оружия несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

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