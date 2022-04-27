В Киевской области оккупанты бомбили мирных жителей фосфорными боеприпасами: свидетельства очевидцев. Видео

Российские оккупанты сбрасывали на дома мирных жителей Киевской области запрещенные фосфорные боеприпасы. В основном захватчики применяли против гражданских именно такие снаряды, которые могут приводить к тяжелым ожогам на теле, а также к повреждению легких и отравлению.

Об этом рассказал житель села Тетеревское. Видео публикует "Форпост Киев" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что село россияне бомбили с самолетов МиГ и вертолетов Ка-50, известных под названием "Черная акула".

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"Страшно было. Особенно как этот МиГ летал с такими бомбами – фосфорные они запускали в основном. Она как бахнет – пять домов как и не было", – рассказал очевидец.

Мать этого мужчины погибла в результате авиаудара россиян по селу Тетеревское, он самостоятельно ее похоронил. "Сколько мы прятались – не уберег", – сказал он.

Напомним, что в этом населенном пункте войска РФ сбрасывали авиабомбы прямо на дома мирных жителей. Обломки снарядов до сих пор лежат на руинах сгоревших зданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ударили фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области. Следует отметить, что применение таких боеприпасов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Захватчики стали все чаще использовать фосфорные бомбы против мирного гражданского населения Украины. В этой связи в Национальной службе здоровья рассказали, что следует делать в случае фосфорной бомбардировки и как помочь пострадавшим.