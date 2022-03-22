Оккупанты сбросили на Краматорск фосфорные бомбы: появилось видео последствий. 18+

В Донецкой области преступная российская армия сбросила на город Краматорск фосфорные боеприпасы. Использование бомб, начиненных фосфором, запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии".

Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 21 марта, сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева. Он также показал на видео последствия применения запрещенного международными договорами оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно пылающий на асфальте фосфор, из которого поднимаются клубы густого дыма. Отметим, что фосфор активно загорается от контакта с кислородом.

Видео дня

"Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира. А орки пришли освобождать. И освобождать они умеют только так", – написал Белошицкий.

12 марта стало известно о применении фосфорных бомб российской армией во время бомбардировки города Попасная в Луганской области. На опубликованных кадрах было заметно характерное для фосфора горение.

Фосфорные боеприпасы – это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Они относятся к группе зажигательных самовозгорающихся веществ и горят с использованием кислорода из воздуха. Фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Как оказать первую помощь – читайте в материале.

Фосфорные бомбы – один из самых опасных видов оружия, его применений запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН получили доказательства применения Россией запрещенных кассетных бомб в населенных пунктах Украины. Организация подчеркнула, что применение этого оружия несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

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