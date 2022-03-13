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Поскольку международные преступники бомбят Украину фосфорными бомбами, то, как врач, хочу напомнить следующее.

Белый фосфор вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Это самовозгорающееся вещество при контакте с кислородом (воздухом).

При попадании на кожу или одежду, он прилипает к ним и продолжает гореть.

Первая помощь.

1. Не прикасаться руками к частицам фосфора на коже или на одежде.

2. При возможности окуните поврежденную часть тела в воду. Или нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.

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3. Аккуратно снимать одежду, лучше прямо в воде или продолжая поливать водой.

В воде фосфор не горит. Используйте пинцет или что-нибудь, чем можно снять фосфор и обожжённые части одежды.

4. Рану обработать содовым раствором. 1 чайная ложка на 1 стакан воды.

5. Наложить влажную повязку на рану. Желательно, смоченную содовым раствором. Или, хотя бы, просто мокрую.

6. Забыть про существование ваты! Это важно!

7. Забыть про существование перекиси водорода. Когда перекись распадается, образуется вода и кислород. Кислород вызывает возгорание фосфора!

8. Если пострадавший в сознании, можно дать любое обезболивающее, фенобарбитал, корвалол. Поскольку считать капли не будет времени — половину чайной ложки. Также можно дать гидазепам, феназепам, одну таблетку, если эти препараты будут.

9. Что касается отравления парами фосфорного соединения, то подойдёт любой сорбент внутрь — активированный уголь, энтеросорбент, пищевую глина, атоксил или что есть.

Много пить воды, желательно щелочные жидкости. Можно молоко или щелочную воду без газа.

И, как можно быстрее, в любое медицинское учреждение.

И пусть Вам это никогда не пригодится!