Оккупанты ударили запрещенными фосфорными снарядами по Авдеевке. Фото
Российские оккупанты ударили фосфорными снарядами по Авдеевке, что на Донетчине. Следует отметить, что применение таких боеприпасов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Атаки было две.
Первая – вчера вечером в районе коксохимического завода, а вторая – утром среды – в центре города. Из-за обстрелов в городе загорелось несколько пожаров.
Кроме того, россияне нанесли по Авдеевке авиаудара – попали в многоэтажку. В результате этого ранения получил один человек.
В то же время, украинские защитники отбили попытку прорыва российских войск в этом направлении.
Отметим, что российские оккупанты стали все чаще применять фосфорные бомбы против мирного гражданского населения Украины. В этой связи в Национальной службе здоровья рассказали, что следует делать в случае фосфорной бомбардировки и как помочь пострадавшим.
Напомним, российские оккупанты во время бомбардировки города Попасная в Луганской области коварно использовали фосфорные бомбы. Их применение запрещено международными соглашениями.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Донецкой области преступная российская армия сбросила на город Краматорск фосфорные боеприпасы.
Захватчики ночью и утром 24 марта обстреляли населенные пункты Луганщины, нанося авиаудары и сбросив фосфорные бомбы. В результате действий врага погибли четыре человека, среди которых дети.
В среду, 30 марта, российские фашисты снова применили в Украине запретные фосфорные бомбы. Использование таких снарядов врагом зафиксировали в Донецкой области.