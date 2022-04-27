Оккупанты ударили запрещенными фосфорными снарядами по Авдеевке. Фото

Российские оккупанты ударили фосфорными снарядами по Авдеевке, что на Донетчине. Следует отметить, что применение таких боеприпасов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Атаки было две.

Первая – вчера вечером в районе коксохимического завода, а вторая – утром среды – в центре города. Из-за обстрелов в городе загорелось несколько пожаров.

Кроме того, россияне нанесли по Авдеевке авиаудара – попали в многоэтажку. В результате этого ранения получил один человек.

В то же время, украинские защитники отбили попытку прорыва российских войск в этом направлении.

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Отметим, что российские оккупанты стали все чаще применять фосфорные бомбы против мирного гражданского населения Украины. В этой связи в Национальной службе здоровья рассказали, что следует делать в случае фосфорной бомбардировки и как помочь пострадавшим.

Напомним, российские оккупанты во время бомбардировки города Попасная в Луганской области коварно использовали фосфорные бомбы. Их применение запрещено международными соглашениями.

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