Войска РФ выпустили от 8 до 12 ракет по Кременчугу: под огнем снова оказался НПЗ

Российские оккупанты нанесли от 8 до 12 ракетных ударов по городу Кременчуг Полтавской области. Только по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу прилетело четыре ракеты, пострадали также другие объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Остаемся в укрытиях!" – написал Лунин.

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Впоследствии глава Полтавской ОВА уточнил: по Кременчугу ударили от 8 до 12 ракет. Пострадал не только НПЗ, но и другие объекты инфраструктуры.

После ракетных ударов на территории Кременчугской территориальной громады произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Информация о других возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне, 11 мая, оккупанты ударили по Карловке на Полтавщине. Рашисты уничтожили инфраструктурный объект.

А Кременчугский НПЗ Россия массированно бомбила 2 апреля. Вследствие разрушений восстановление работы предприятия до конца года невозможно, завод полностью уничтожен.