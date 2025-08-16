На самом деле, как и ожидалось, произошла персональная капитуляция Трампа перед Путиным. По сути, задача российского тирана заключалась в том, чтобы нивелировать и угрозу санкций, и угрозу поставок наступательных вооружений для Киева.

Совершенно очевидно, что он добился первого и теперь может ожидать, что добьётся и второго. Формально Трамп не отказывает Украине в продаже оружия, но в реальности трудно представить, чтобы в нынешних условиях ударные вооружения пошли из США в Украину даже на коммерческой основе. Для украинцев фактически ничего не изменилось – они как были без американской поддержки, так и остались.

То, что случилось – это катастрофа для Америки, но не для Европы и Украины. Именно США – как страна и государство – понесут тяжелейшие последствия допущенного Трампом фиаско, который своим безобразным заискиванием перед Путиным и выведением его из дипломатической изоляции совершил очередной шаг к тому, чтобы устранить Штаты как гаранта альянсов и международного порядка.

Путин, как и прогнозировала Харрис, продолжает пожирать Трампа. Пока что – на завтрак. Обед ещё впереди