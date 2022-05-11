Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтавщине: первые детали

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине. Рашисты использовали стратегическую авиацию.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – отметил он.

Впоследствии Лунин написал, что вражеский снаряд прилетел по объекту инфраструктуры на территории Карловской общины. Из-за обстрела начался пожар, его ликвидируют спасатели.

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В то же время в эфире всеукраинского телемарафона глава ОВА сказал, что пока неизвестно, было ли это попадание ракеты, или на территории области упали обломки сбитого снаряда.

Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в предыдущий раз рашисты ударили по Полтавщине ракетами 7 мая. Тогда они попали в инфраструктурный объект.

Еще одну ракету в тот же день над областью сбили силы ПВО.