Кременчугский НПЗ не заработает до конца года, завод полностью уничтожен

Кременчугский НПЗ не сможет возобновить работу как минимум до конца года. Ракетные удары полностью уничтожили предприятия.

Об этом заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, разрушения НПЗ "достигают больших масштабов".

При этом сотрудники Кременчугского НПЗ не уволены. Они привлекаются к ремонтным работам и получают зарплаты.

"Кременчугский НПЗ, я так понимаю,в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", – сказал Лунин.

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Остается разрушенной и Кременчугская ТЭЦ. Расходы на ее восстановление, по предварительным оценкам, составят от 500 млн до 800 млн гривен, но финальные подсчеты еще не обнародованы.

"Мы об этом сообщили Офис президента и Кабмин. Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн гривен, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор. Все вместе мы ТЭЦ должны возродить", – считает Лунин.

В целом, по данным главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, российские военные уничтожили или повредили 15 нефтебаз в Украине. На этих нефтебазах хранились существенные запасы топлива.

Кременчугский НПЗ – самый крупный производитель бензина и дизельного топлива в Украине. Входит в структуру ПАО "Укртатнафта". В 2020 году НПЗ произвел 14,2% от всего используемого в Украине дизеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты утром 2 апреля авиацией атаковали город Кременчуг. Под обстрелы попал Кременчугский НПЗ и окрестные склады горюче-смазочных материалов. Инфраструктура предприятия уничтожена.

В конце апреля в Украине возникла критическая нехватка топлива. Сети АЗС ввели ограничения: некоторые продают не более 10 литров за раз, другие же просто закрылись или начали продавать топливо по специальным талонам: только для полиции, медиков и военных.