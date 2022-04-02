Россия массированно бомбила Кременчугский НПЗ, завод не работает: новые подробности

Российские оккупанты утром 2 апреля авиацией атаковали город Кременчуг. Как выяснилось, под обстрелы попал Кременчугский НПЗ и окрестные склады горюче-смазочных материалов. Инфраструктура предприятия уничтожена.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram. По его словам, завод не работает. Ликвидация пожара продолжается.

Ситуация в городе контролируемая, угрозы экологической катастрофы нет. Лунин добавил, что несколько человек получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает.

Чиновник призвал жителей города не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит.

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Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ 2 апреля нанесли ракетные удары по Полтаве. По двум инфраструктурным объектам города было выпущено по меньшей мере 4 ракеты. Также вражеская авиация атаковала Кременчуг

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