Это тот ПОЗОРНЫЙ и ЦИНИЧНЫЙ случай в ИСТОРИИ человечества, когда:

– приехал ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИСТ, а уехал "ЛИДЕР второго в мире государства";

– приїхав "НЕРУКОПОЖАТНИЙ", а поїхав "КРУТИЙ";

– приїхав напередодні обіцяних САНКЦІЙ, а поїхав з ТОРГОВЕЛЬНИМИ домовленостями.

І одночасно з ним:

– приїхав ГЕНІЄМ ПЕРЕГОВОРІВ, а поїхав ДУРНИКОМ/ЛОХОМ;

– приїхав ДОМОВИТИСЯ про закінчення ВІЙНИ, а поїхав без "ПРИПИНЕННЯ вогню";

– приїхав, щоб змусити путіна ПІДПИСАТИ УГОДУ, а поїхав з вимогою підписати угоду Зеленському…

Це був короткий звіт про те, як президент США Дональд Трамп своєю зустріччю з Путіним в Анкориджі 15 серпня 2025 року ПЕРЕЙНЯВ СУМНУ СЛАВУ премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена, який "умиротворив" Гітлера 1 жовтня 1938 року в Мюнхені.