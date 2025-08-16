Блог | Как Трамп стремился получить нобелевскую премию, а получит... печальную славу Чемберлена
Это тот ПОЗОРНЫЙ и ЦИНИЧНЫЙ случай в ИСТОРИИ человечества, когда:
– приехал ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИСТ, а уехал "ЛИДЕР второго в мире государства";
Далее текст на языке оригинала.
– приїхав "НЕРУКОПОЖАТНИЙ", а поїхав "КРУТИЙ";
– приїхав напередодні обіцяних САНКЦІЙ, а поїхав з ТОРГОВЕЛЬНИМИ домовленостями.
І одночасно з ним:
– приїхав ГЕНІЄМ ПЕРЕГОВОРІВ, а поїхав ДУРНИКОМ/ЛОХОМ;
– приїхав ДОМОВИТИСЯ про закінчення ВІЙНИ, а поїхав без "ПРИПИНЕННЯ вогню";
– приїхав, щоб змусити путіна ПІДПИСАТИ УГОДУ, а поїхав з вимогою підписати угоду Зеленському…
Це був короткий звіт про те, як президент США Дональд Трамп своєю зустріччю з Путіним в Анкориджі 15 серпня 2025 року ПЕРЕЙНЯВ СУМНУ СЛАВУ премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена, який "умиротворив" Гітлера 1 жовтня 1938 року в Мюнхені.