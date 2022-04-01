Оккупанты обстреляли полицейских, которые везли гумпомощь в Марьинку. Фото

Российские военные открыли огонь по автомобилям Национальной полиции, которые были загружены гуманитарной помощью и направлялись в Марьинку Донецкой области. Несмотря на это, копам удалось передать украинцам часть продуктовых наборов.

Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Уточняется, что помощь для жителей Донецкой области собрали неравнодушные граждане. Оперативники везли жителям крупы, хлеб, мясные, рыбные и овощные консервы.

Часть продуктов успели раздать, а по пути к следующему адресу враг нанес минометный удар по тому месту, где находились правоохранители.

Видео дня

Оккупанты преступно прервали гуманитарную миссию, оставив жителей Марьинки без еды. Однако полицейские из отдела полиции города Курахово ищут новые способы помощи своим землякам.

Как писал OBOZREVATEL:

Гуманитарная помощь, которая 31 марта по "зеленому коридору" направлялась в Мелитополь , так и не доехала до жителей города. Российские военные разграбили все автобусы, загруженные продовольствием и медикаментами общим весом 14 тонн.

Тем временем в заблокированном оккупантами Мариуполе остается около 100 тысяч человек, которым приходится в буквальном смысле выживать. В нечеловеческих условиях, под постоянными обстрелами и бомбежками они помогают друг другу, варят еду на кострах, хоронят близких прямо во дворах.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!