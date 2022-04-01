Оккупанты обстреляли полицейских, которые везли гумпомощь в Марьинку. Фото

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
2 минуты
Солдаты РФ помешали полиции доставить гумпомощь

Российские военные открыли огонь по автомобилям Национальной полиции, которые были загружены гуманитарной помощью и направлялись в Марьинку Донецкой области. Несмотря на это, копам удалось передать украинцам часть продуктовых наборов.

Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Уточняется, что помощь для жителей Донецкой области собрали неравнодушные граждане. Оперативники везли жителям крупы, хлеб, мясные, рыбные и овощные консервы.

Часть продуктов успели раздать, а по пути к следующему адресу враг нанес минометный удар по тому месту, где находились правоохранители.

Видео дня
Копы раздали гуманитарную помощь
Часть жителей Марьинки получила продуктовые наборы

Оккупанты преступно прервали гуманитарную миссию, оставив жителей Марьинки без еды. Однако полицейские из отдела полиции города Курахово ищут новые способы помощи своим землякам.

Полицейские в Марьинке
Правоохранители ищут новые способы доставки гумпомощи
Марьинка на карте.

Как писал OBOZREVATEL:

Обращение OBOZREVATEL

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwarНациональная полиция Украиныгуманитарная помощь