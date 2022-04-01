В осажденном Мариуполе находятся около 100 тысяч жителей: люди живут в нечеловеческих условиях. Видео

В заблокированном российскими войсками Мариуполе, по предварительным данным, остаются около 100 тысяч людей, которым приходится в буквальном смысле выживать. В нечеловеческих условиях, под постоянными обстрелами и бомбежками они помогают друг другу, варят еду на кострах, а некоторым приходится хоронить близких прямо во дворах.

Видео из осажденного украинского города показало издание "Настоящее время". Роликом в личном Telegram-канале Pravda Gerashchenko поделился советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что жители еще недавно процветающего города теперь под постоянным риском для жизни и в условиях гуманитарной катастрофы.

"Трагедия Мариуполя высечена кровавой раной на сердце каждого украинца и, думаю, что и европейца тоже. Эта страшная страница навсегда останется в истории человечества как акт геноцида в 21-го века", – написал представитель МВД.

Видео дня

Отметим, что на видео попало несколько жителей Мариуполя. Каждый из них поделился своей историей. Например, мужчина, который стоял у креста из обычных досок, рассказал, что на этом месте он похоронил друга.

Они вместе ехали на машине, погибший был за рулем. В его шею попала вражеская пуля. От такого тяжелого ранения мариуполец скончался за несколько минут, успев перед этим пересесть на пассажирское сидение. Друг сел за руль, развернул машину в обратном направлении, но спасти раненного не удалось. Его похоронили во дворе.

Другой герой видео – дедушка, который сделал импровизированную кухню с костром недалеко от входа в подвал. Он рассказал, что готовит еду из старых запасов. Найти удалось картошку, капусту, томатную пасту.

Женщина, которая живет в том же подвале, рассказала: "Все стремились к благополучию. Сейчас мы нищие".

"И бездомные", – добавил дедушка. "И бездомные, – согласилась она. – Сколько это будет длиться? Нам негде скупаться. Мы пьем воду неизвестно какого происхождения. Какие там бациллы – один бог знает. Но вынуждены".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Пропагандистские медиа РФ запустили фейк о "ликвидации" заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, известного под позывным "Калина".

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