Оккупанты украли 14 тонн гуманитарной помощи с продуктами и медикаментами, которая направлялась в Мелитополь, – Верещук

Гуманитарная помощь, которая 31 марта направлялась в Мелитополь, так и не доехала до жителей города. Российские военные разграбили все автобусы, загруженные продовольствием и медикаментами общим весом 14 тонн.

Об очередном преступлении оккупантов рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. На вечернем брифинге она подвела итоги работы "зеленых коридоров" в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всего в Мелитополь приехали 12 автобусов для эвакуации людей, загруженных гумпомощью.

"Всю гуманитарную помощь отняли оккупационные войска", – отметила министр.

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Украинская сторона ведет переговоры, чтобы транспорт вернули и жители города смогли в пятницу, 1 апреля, выехать на этих автобусах в Запорожье.

В целом за 31 марта сработали три гуманитарных коридора в Запорожской области. На собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек, из них 631 человек из Мариуполя. Также выехали 827 человек из Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Пологов, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.

Днем ранее в Украине сработали также три "зеленых коридора", благодаря чему удалось эвакуировать более 1500 мирных жителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Верещук в шутку предложила номинировать на премию Дарвина оккупантов, рывших окопы вокруг ЧАЭС.

Она отметила, что эти солдаты РФ "добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах".

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