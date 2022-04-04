"Верим в Украину!" Бойцы полка "Азов" в Мариуполе уничтожили 2 танка и много пехоты РФ
Бойцы полка "Азов" продолжают мужественно защищать Мариуполь и, несмотря на неравные силы, бить врага и уничтожать его технику. Борьба за город продолжается, и в понедельник, 4 апреля, "азовцы" нанесли новые потери оккупантам.
"Азовцы" в течение суток уничтожили два российских танка и один МТЛБ (многоцелевой легковой бронированный транспортер) с зенитной установкой. Кроме того, ликвидированы многие пехоты врага. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в своем видеообращении к украинцам.
Паламар также сказал, как "азовцам" удается, находясь 35 дней в полной блокаде, на 40-й день войны удерживать позиции и продолжать борьбу.
Мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину, мы надеемся на военно-политическое руководство и мы безгранично любим нашу Родину.
И пусть после кадров из Бучи, кадров из Ирпеня, всего того, что они сделали с Мариуполем, у каждого украинца проснется казацкий характер, несокрушимость духа гайдамаков из Холодного оврага, мужество воинов УПА. И мы с холодным умом, с ощущением справедливости и отвагой уничтожим каждого оккупанта, кто вступил на нашу землю!", – призвал Святослав Паламар.
Напомним, украинские защитники в полном окружении уже 35 дней противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, атакам баллистическими ракетами, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, российским силам, в 10 раз превосходящим их.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Мариуполе оккупанты ежедневно теряют в рот живой силы и около четырех танков.
На Мариуполь российская армия сбрасывает самое большое количество бомб в сутки (как сравнить с другими украинскими населенными пунктами). Предварительно, этот город подвергается атакам кафиров с воздуха каждые 15 минут.
Жителям Мариуполя приходится хоронить жертв российских обстрелов прямо во дворах спальных районов.
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