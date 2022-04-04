Бойцы полка "Азов" продолжают мужественно защищать Мариуполь и, несмотря на неравные силы, бить врага и уничтожать его технику. Борьба за город продолжается, и в понедельник, 4 апреля, "азовцы" нанесли новые потери оккупантам.

"Азовцы" в течение суток уничтожили два российских танка и один МТЛБ (многоцелевой легковой бронированный транспортер) с зенитной установкой. Кроме того, ликвидированы многие пехоты врага. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в своем видеообращении к украинцам.

Паламар также сказал, как "азовцам" удается, находясь 35 дней в полной блокаде, на 40-й день войны удерживать позиции и продолжать борьбу.

Видео дня

Мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину, мы надеемся на военно-политическое руководство и мы безгранично любим нашу Родину.

И пусть после кадров из Бучи, кадров из Ирпеня, всего того, что они сделали с Мариуполем, у каждого украинца проснется казацкий характер, несокрушимость духа гайдамаков из Холодного оврага, мужество воинов УПА. И мы с холодным умом, с ощущением справедливости и отвагой уничтожим каждого оккупанта, кто вступил на нашу землю!", – призвал Святослав Паламар.

Напомним, украинские защитники в полном окружении уже 35 дней противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, атакам баллистическими ракетами, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, российским силам, в 10 раз превосходящим их.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!