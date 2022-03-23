В Мариуполе убитых оккупантами мирных жителей хоронят прямо во дворах. Фото
В Мариуполе когда-то уютные дворы спальных районов превратились в кладбища для местных жителей, погибших в результате преступных действий оккупантов. Люди хоронят своих соседей и близких недалеко от многоэтажек, так как другие варианты невозможны из-за постоянных обстрелов.
Соответствующие фотографии появились в сети в среду, 23 марта. Кадрами поделились многие информационные ресурсы, среди которых Telegram-канал "ХС. Харьков".
На снимках запечатлено пять могил местных жителей. Одну из них пришлось вырыть прямо возле детской площадки.
На фото видно, что люди установили над местами захоронений самодельные кресты и таблички. На некоторых написано не только имя, даты рождения и смерти, но и адрес погибшего человека.
На отдельных могилках люди оставили цветы или кусочки хлеба.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Почти уничтоженный Мариуполь, взятый в окружение армией оккупантов, показали на видео с дрона и на фото со спутников Maxar. Обнародованные материалы раскрывают подлинный масштаб варварства РФ, уничтожающей мирный населенный пункт.
По неофициальным данным, в городе могли погибнуть десятки тысяч гражданских и военных.
В то же время Вооруженные силы Украины выстрелом снайпера ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Это уже пятый убитый под Мариуполем военный такого уровня.
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