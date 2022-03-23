В Мариуполе убитых оккупантами мирных жителей хоронят прямо во дворах. Фото

Дарья Дурова
Общество
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Война в Мариуполе
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В Мариуполе когда-то уютные дворы спальных районов превратились в кладбища для местных жителей, погибших в результате преступных действий оккупантов. Люди хоронят своих соседей и близких недалеко от многоэтажек, так как другие варианты невозможны из-за постоянных обстрелов.

Соответствующие фотографии появились в сети в среду, 23 марта. Кадрами поделились многие информационные ресурсы, среди которых Telegram-канал "ХС. Харьков".

На снимках запечатлено пять могил местных жителей. Одну из них пришлось вырыть прямо возле детской площадки.

Могилы погибших в Мариуполе
Видео дня
Могила мужчины, который погиб из-за войны

На фото видно, что люди установили над местами захоронений самодельные кресты и таблички. На некоторых написано не только имя, даты рождения и смерти, но и адрес погибшего человека.

На отдельных могилках люди оставили цветы или кусочки хлеба.

В Мариуполе людей хоронят прямо во дворах
Цветы на могиле жительницы Мариуполя
Захоронение у детской площадки
Устроить нормальные похороны невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны российских военных

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