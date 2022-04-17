В РФ есть лагеря для депортированных украинцев: удалось вывезти первых 7 человек

В Пензенской области России были обнаружены три лагеря для для депортированных украинцев, где их удерживали в неподобающих условиях. 16 апреля первые семь граждан Украины – в том числе семья с тремя детьми – удалось доставить в Нарву (Эстония), там людям оказывают необходимую помощь.

Готовится вывоз из РФ следующей группы принудительно "эвакуированных" украинцев. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным (на 16 апреля) в целом оккупанты переместили из Украины около 808 тыс. человек, из которых 153 тыс. – дети.

Омбудсмен рассказала, что на прошлой неделе к ней обратились волонтеры из РФ, посетившие один из лагерей для украинцев. Тогда там находились более 400 человек (в основном женщины) и 147 детей.

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"Наши граждане были в крайне тяжелом и удрученном положении, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища", – рассказала Денисова.

Волонтеры и консулы помогли перевезти первую группу наших граждан в Эстонию.

"Я обращаюсь к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России и не знают, как добраться до Украины или стран Европы – вы можете воспользоваться пунктом пропуска через границу России в город Нарва, где вам окажут помощь консульская служба Украины и местные общины", – отметила омбудсмен.

Более детальную информацию и полезные телефоны, необходимые для пересечения границы и пребывания в Эстонии, можно найти по ссылке.

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