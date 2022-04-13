Зеленский призвал ЕС найти инструменты давления на Москву, чтобы остановить депортацию украинцев в Россию

Страны Европейского Союза должны найти такой инструмент давления на страну-агрессора Россию, который заставит Москву остановить принудительный вывоз украинцев. Иначе история сделает оборот и в Сибири или на Дальнем Востоке РФ снова будут появляться могилы украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в парламенте Эстонии. Он призвал ЕС не быть спонсором депортаций, которые совершает РФ.

"Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, такие инструменты давления, которые могли бы остановить депортацию и вернуть всех депортированных людей домой", – сказал Зеленский.

Он отметил, что ЕС имеет силу для совершения таких действий и должен ей воспользоваться. Зеленский предложил Европе не платить РФ никаких средств, пока она не вернет принудительно вывезенных украинцев и тысячи украденных детей. Президент Украины призвал поддержать эту инициативу как на уровне государств ЕС, так и на уровне компаний.

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"Евросоюз не имеет права быть спонсором депортаций. Евросоюз не имеет права быть спонсором войны", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что не должны повториться "черные страницы истории", когда депортированные украинцы и эстонцы остались на долгие годы в Сибири или на Дальнем Востоке России.

"Там уже более чем достаточно украинских и эстонских могил – могил погибших от коммунистических депортаций", – сказал президент.

Он призвал также "еще серьезнее отнестись к санкционной политике против РФ", поскольку это тот инструмент, который принуждает Москву к миру. Среди прочего он считает необходимым полностью заблокировать российские банки, а также "наконец-то внести нефть в санкционный пакет".

"Нужно эмбарго на уровне всего ЕС", – сказал президент.

Также Зеленский призвал Эстонию и ее специалистов присоединиться к работе совместной группы, расследующей военные преступления российской армии на территории Украины.

Смотрите полное видео речи Зеленского перед парламентом Эстонии

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что десятки тысяч украинцев, насильно вывезенных в Россию, будут переселены в Сибирь и за Полярный круг.