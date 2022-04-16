Россия начала вывозить украинцев из Харьковщины в Белгородскую область: выяснились подробности
Российские оккупанты устроили эвакуацию жителей города Изюм Харьковской области. Насильно вывезенных украинцев они считают "партиями".
На основе этого пропагандисты создали очередную картинку для росТВ. Кадры выложило российское издание РИА Новости в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области – около 100 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинцев на автобусах "эвакуировали" в новый "пункт назначения" – Белгородскую область РФ.
На опубликованных росСМИ кадрах пропагандисты показали около четырех автобусов, якобы заполненных "беженцами". Дорога и окна транспорта окутаны дымкой и пылью, поэтому количество людей не посчитать.
В салонах видны пенсионеры, женщины с детьми, несколько мужчин, рядом лежат сумки с вещами. На пути к пункту пропуска на границе с Россией людей сопровождают только военные вражеской армии. Они раздавали "беженцам" какие-то бланки, требуя заполнять информацию о себе и детях.
Российские журналисты намеренно показали крупным планом несколько моментов, демонстрирующих то, с какой "радостью" украинцы выезжают из оккупированных военными РФ территорий.
Кадры, на которых все время постают одни и те же лица замученных примерно 10-15 человек, доказывают то, что постановочная эвакуация была снята для очередной картинки росСМИ. Ее вновь будут показывать россиянам, которые верят только такой пропаганде с телевизора и не считают, что войну в Украине начала РФ, а уничтожают города и убивают мирное население соседней страны именно их мужья и сыновья.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 16 апреля запланировали девять гуманитарных коридоров. Людей намеревались эвакуировать из самых горячих точек в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.