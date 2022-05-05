В разрушенном Мариуполе оккупанты установили памятник бабушке с советским флагом. Фото

В уничтоженном оккупантами украинском Мариуполе россияне установили свой новый символ "победы" – памятник бабушке с советским флагом. Ранее похожая скульптура появилась в российском Белгороде.

Об открытии памятника писали пропагандистские СМИ РФ. Отмечается, что его показали обществу во время визита в стертый с лица земли Мариуполь нового путинского куратора Донбасса Сергея Кириенко.

Памятник был установлен в одном из немногих уцелевших уголков города. Кадр сделали так, чтобы россияне могли поверить, что в Мариуполе якобы все в порядке, и снова клюнули на крючок пропаганды.

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В сети также появились фото визита Кириенко. Прибыв в город, он встретился с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и пожал руки солдатам армии страны-агрессора РФ.

На фоне можно заметить краны мариупольского порта и разбитое обстрелами высотное здание.

Напомним: ранее в Белгороде придумали новый символ "победы", но, поскольку своих героев у РФ нет, одолжили для этого украинскую пенсионерку, которая по ошибке вышла встречать украинских защитников с флагом СССР.

Памятник бабушке установили накануне рядом с кинотеатром "Победа". Впрочем, простояла бабушка всего сутки, поскольку в первый же день нашлись желающие ее оседлать.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали, что президент России Владимир Путин назначил нового куратора отношений с так называемыми "ЛДНР". Им стал Сергей Кириенко – первый заместитель главы администрации президента РФ, отвечающий за работу внутриполитического блока.

Позже стало известно, что оккупанты планируют провести в разбомбленном ими Мариуполе "торжественные мероприятия" на 9 мая. Для организации циничного "праздника" в город прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.