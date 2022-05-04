Оккупанты готовят парад в разбомбленном Мариуполе, в город прибыл новый куратор 'ЛДНР' – разведка

Российские оккупанты планируют провести в разбомбленном ими Мариуполе "торжественные мероприятия" на 9 мая. Для организации циничного "праздника" в город прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Примечательно, что именно его недавно назначили новым кремлевским куратором вопросов по так называемым "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как известно, оккупанты отказались от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации военного парада. В то же центром "торжеств" рашисты хотят сделать Мариуполь. Уже сейчас с этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

Видео дня

"Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой будут демонстрироваться россиянам сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин", – сообщили в ГУР Минобороны.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил нового куратора отношений с так называемыми "ЛДНР". Им стал Сергей Кириенко – первый заместитель главы администрации президента РФ, отвечающий за работу внутриполитического блока.

Ранее в сети появилось новое видео из блокадного Мариуполя. Оно показывает, как люди вынуждены выживать под постоянными обстрелами.