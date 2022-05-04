В Белгороде установили памятник пенсионерке, которая вышла к бойцам ВСУ с советским флагом. Фото

В стране-агрессоре России продолжается традиционное для первых чисел мая "победобесие". В Белгороде придумали новый символ победы, но, поскольку своих героев у РФ нет, одолжили для этого украинскую пенсионерку, которая по ошибке вышла встречать украинских защитников с флагом СССР.

Как пишут местные издания, памятник бабушке установили накануне рядом с кинотеатром "Победа". Впрочем, простояла бабушка всего сутки, поскольку в первый же день нашлись желающие ее оседлать. Буквально.

"Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали. Ищем локацию без возможности контактировать", – сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

Он признался, что поведение белгородцев вызвало у него недоумение.

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Бабушка стала объектом культа российских пропагандистов, когда в начале апреля вышла встречать солдат с флагом СССР, спутав украинских защитников с российскими оккупантами.

Накануне графити с бабушкой появилось также в российском Обнинске, где ее изобразили на фоне "колорадки" в форме символа войны РФ против Украины, но уже этим утром оно оказалось закрашенным.

Отметим, что в Украине бабушку, запутавшуюся в реальностях, видят несколько иначе, чем в РФ. Художник нарисовал женщину на фоне выжженной земли и вышек надзирателей. Она изображена с флагом СССР, но по отбрасываемой тени видно, что флаг в руках пенсионерки превратился в косу, с которой ходит Смерть. На картине также видна надпись прописными буквами "МЫ САМИ НЕ ЖИЛИ И ВАМ НЕ ДАДИМ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине завирусилось видео с бабушкой, которая грозилась встречать российских оккупантов с топором. Она заявила, что оккупанты на своей земле "з*срались по самые уши", но зачем-то пришли в Украину.