'Шахеды' массированно атакуют Киев: в столице раздаются взрывы, зафиксированы пожары

Поздно вечером 30 июля войска Российской Федерации начали массированную атаку по Киеву, применив десятки дронов-камикадзе типа "Шахед", которые подлетали к городу с разных направлений. Первые последствия вражеского обстрела зафиксированы в Соломенском районе, где вспыхнули пожары.

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Тревога в столице была объявлена в 22:47 среды. Работала ПВО, мониторинговые каналы сообщали о большом количестве вражеских целей.

Примерно через час начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Соломенском районе на двух локациях произошло падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горели авто.

По состоянию на 00:03 четверга появились данные о пяти пожарах в Соломенском районе, в том числе в образовательном учреждении. Также обломки упали на жилую девятиэтажку. "Горит квартира на пятом этаже. Информация о пострадавших устанавливается", – писал Ткаченко в 00:06.

На 00:15 над столицей и областью находились около 40 дронов, по информации Telegram-канала "Николаевский Ванек".

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