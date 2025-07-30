Швейцария, похоже, оправилась от позора своего печально известного нейтралитета времен Второй мировой войны, который позволял ей скрывать кровавые нацистские деньги. Решила, что может повторить. Уже третьи сутки военные преступники из РФ выступают там с трибун очередной пустой конференции давно лишенной всякого смысла международной организации.

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Незбагненним, але, варто сказати, юридично "білим" способом до Швейцарії прилетіли двоє упирів і одна упириха — Толстой, Слуцький і Матвієнко. Усі вони перебувають під санкціями Європи та Швейцарії. Летіли, до речі, над Італією. Замість Гааги, де їм усім місце на лаві підсудних, вони під камери розмірковують про... мир у всьому світі.

Тобто ось ця путінська тварюка Матвієнко, яка дала формальний дозвіл на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, тепер виступає на конференції "Світ у тривозі: міжпарламентське співробітництво та багатосторонній підхід до вирішення проблем в ім’я миру, справедливості та добробуту кожного".

Може, й справді світ настільки з’їхав з глузду, що заслуговує саме на таких "миротворців"?