'Крейсер 'Москва' перевели в ранг подводных лодок': в сети волна насмешек из-за ликвидации флагмана путинского флота. Видео

В четверг вечером, 14 апреля, затонул флагман Черноморского флота РФ – крейсер с символичным названием "Москва". Соцсети сразу же взорвались реакциями, а у многих россиян начали открываться глаза на происходящее.

Украинцы же радовались, что "русский военный корабль", который ранее послали защитники острова Змеиный, наконец отправился прямо по курсу. Из-за этой новости о "Москве" родилось немало мемов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Говорят, что крейсер "Москва" не утонул, а героически уничтожил 2 противокорабельные ракеты, после чего совершил отрицательное всплытие и был переведен в класс подводных кораблей", – саркастично писали в сети.

Пользователи также вспомнили фразу, которой президент РФ прокомментировал катастрофу с российской подлодкой "Курск". Владимир Путин тогда с улыбкой сказал "Она утонула". В сети решили, что эта фраза как нельзя лучше подходит к инциденту с "Москвой".

"Русский корабль пошел на**й", "Какая хорошая новость", "Он отрицательно всплыл", "Ура! Это только начало!", "750 млн на дно. Красиво", "Это за нашу "Мрію", "Не затонул , а пошел по указанному раннее курсу", "И так будет со всеми их кораблями. Аминь", – писали украинцы.

Кроме того, комментаторы подметили, что крейсер "Москва" затонул почти одновременно с "Титаником", только с разницей в 110 лет (пассажирский лайнер "Титаник" утонул в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане – Ред.).

Еще одно сходство между двумя кораблями тоже касается цифр: "Титаник" стоил 7,5 миллионов долларов, а "Москва" – 750 миллионов долларов.

В РФ недооценили "Нептун"

Отметим, что ранее в России всячески пытались приуменьшить возможности украинского комплекса "Нептун", ракетами из которого ВСУ и подбили крейсер "Москва", что привело к его затоплению.

Пропагандистские СМИ распространяли информацию о том, что "Нептун" якобы не угрожает ВМС РФ и вообще эти крылатые ракеты "ширпотреб", а комплекс "не тянет на "грозу морей".

Однако теперь очевидно, насколько они ошибались, ведь гордость российского флота уже лежит на дне Черного моря.

Реакция россиян на уничтожение флагмана Черноморского флота РФ

Граждан России эта новость по-настоящему повергла в шок. Даже после официального подтверждения Минобороны РФ того, что крейсер "Москва" затонул, некоторые россияне предпочли думать, что все это фейк.

Многих также обеспокоила судьба экипажа корабля, ведь официально сообщалось, что спасены 12 российских моряков, а судьба остальных неизвестна. Россияне в соцсетях требовали не врать им и рассказать правду, что же произошло с "Москвой" и экипажем.

Некоторые усомнились и в том, действительно ли они побеждают в войне, раз украинской армии под силу уничтожить их корабль. Произошедшее назвали "позором" и "разочарованием".

Другие же россияне от отчаяния призывали "отомстить за корабль" и нанести удары по всей Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.