В оккупированном Севастополе устроили акцию прощания с крейсером 'Москва'. Видео

В оккупированном Севастополе устроили церемонию прощания с российским крейсером "Москва". Двумя днями ранее судно был потоплено в результате попадания двух украинских ракет "Нептун".

Об этом сообщает Readovka. Как пишет издание, на акцию пришли ветераны Черноморского флота и другие "неравнодушные жители".

Возле памятника 300-летия Российского флота даже поставили похоронный венок с надписью "Москва". Также на видео можно увидеть священника – вероятно, его туда пригласили для отпевания павшего корабля.

13 апреля стало известно, что украинские военные попали ракетами "Нептун" в российский ракетный крейсер "Москва". Это тот самый корабль, который угрожал военным на острове Змеиный и получил ответ "Русский военный корабль, иди на...!".

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В Минобороны РФ признали пожар на "Москве" и серьезные повреждения судна, а также сообщили, что экипаж был эвакуирован. При этом причины повреждений в ведомстве называть не стали.

Спустя сутки российское оборонное ведомство сообщило, что судно получило повреждения, начался пожар. Другие корабли пытались помочь "Москве", однако шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер, в результате чего он начал тонуть.

Британское издание The Telegraph отмечает, что без крейсера флот РФ станет уязвимым для ракет и беспилотников. Это связано с тем, что только "Москва" была оснащена средствами ПВО С-300F, благодаря чему судно обеспечивало воздушное прикрытие другим кораблям.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди российских властей царят истерические настроения из-за провала так называемой "специальной военной операции". В ближайшие дни Москва может прибегнуть к новым ракетным ударам по городам Украины. При этом самая большая угроза будет сохраняться до 18 апреля.