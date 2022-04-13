В Минобороны назвали направления наибольшей активности войск РФ

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины. Враг хочет установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, противник намерен обеспечить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.

Наибольшая активность противника фиксируется на Слобожанском и Донецком направлениях.

В частности, оккупанты продолжают создавать группировки войск, наращивать систему управления и материально-технического обеспечения, а также пытаются повысить эффективность систем огневого поражения.

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В связи с этим враг стягивает ракетные комплексы в подразделения ракетных войск и артиллерии.

Также происходит переброска подразделений из Восточного ПО в районы оперативного назначения в Украине. Кроме того, продолжается интенсивная подготовка личного состава захватчиков.

Враг также наращивает возможности своей воздушной разведки, в частности, увеличивает в частях количество БпЛА.

Отметим, в среду, 12 апреля, в Ростовской области РФ была замечена большая колонна военной техники, движущаяся в направлении российско-украинской границы. В частности, в сторону Донбасса едут десятки бронетранспортеров и грузовых автомобилей.

Напомним, части российских войск, переброшенных в Беларусь после поражения в Киевской области, направляются на восток Украины в сторону Донбасса. Агрессор пытается пополнить запасы и укрепить свои силы на востоке Украины, о чем свидетельствует приближающаяся с севера к украинскому городу Изюм колонна российской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают оккупантов от продвижения вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждут две-три недели очень тяжелых боев. Давление на позиции наших вооруженных сил будет нарастать с каждым днем.