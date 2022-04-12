Большая колонна российской техники направилась в сторону Донбасса – CNN

В Ростовской области РФ заметили большую колонну военной техники, которая движется в направлении российско-украинской границы. В частности, в сторону Донбасса едут десятки бронетранспортеров и грузовые автомобили.

Место расположения техники россиян удалось установить с помощью геолокации. Об этом сообщает CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военную технику с белыми буквами Z и V сняли на видео в районе населенного пункта Матвеев Курган Ростовской области России. Колонна оккупантов стояла вдоль обочины трассы.

Расстояние по трассе до границы с Украиной от этой точки составляет около 30 километров.

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Ранее сообщалось, что части российских войск, переброшенных в Беларусь после поражения в Киевской области, направляются на восток Украины в сторону Донбасса. Агрессор пытается пополнить запасы и усилить свои силы на востоке Украины, о чем свидетельствует колонна российской техники, приближающаяся к украинскому городу Изюм с севера.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что второй этап войны России против Украины будет гораздо более сложным, чем предыдущие бои. К тому же военные действия развернутся на гораздо более широком фронте, и с военной точки зрения будут приближены к классической войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начнет наступательную операцию на востоке Украины в период с 12 по 19 апреля. По данным разведки, враг наращивает систему управления и материально-техническое обеспечение и формирует дополнительные резервы.