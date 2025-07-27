В 'ДНР' террористы расстреляли украинского вратаря за сине-желтый флаг: страшная трагедия случилась 11 лет назад

11 лет назад террористами "ДНР" был убит юный голкипер краматорского "Авангарда" Степан Чубенко. 25 июля 2014 года 16-летний подросток был схвачен и убит за проукраинскую позицию. Поводом для расправы стал шарф львовских "Карпат" и лента в цветах украинского флага, найденные в его рюкзаке.

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Чубенко родился и вырос в Краматорске. Он занимался греко-римской борьбой, увлекался футболом, основал местную Лигу КВН, а ещё – любил возиться с детьми и животными. До Революции достоинства он политикой не интересовался, но события на Майдане изменили его взгляды. По словам матери, Степан начал сам искать информацию, переписываться с другими подростками и убедился, что поддержка Украины – единственная правильная позиция.

Весной 2014 года семья попыталась уберечь сына от нарастающей угрозы и временно вывезла его в Ростовскую область. Однако в мае Степан самовольно вернулся в Краматорск, объяснив своё решение словами: "Я не могу как крыса сидеть в тылу, когда моя родина в опасности".

В последний раз он написал родителям: "Позвоню позже, люблю вас". Вскоре на телефон ответил уже боевик, сообщив, что Степан арестован и находится в Донецке. Позже выяснилось, что подростка пытали и расстреляли участники незаконного вооружённого формирования – Вадим Погодин, Максим Сухомлинов и Юрий Москалев. Все трое были заочно приговорены украинским судом к пожизненному заключению.

Его тело матери вернули лишь осенью – Степана похоронили 8 ноября, в день, когда отмечается Международный день КВН.

В марте 2023 Погодина арестовали в Донецке по обвинению в "организации ОПГ". В Украине в 2017 году боевика приговорили к пожизненному заключению за убийство Чубенко.

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