Россия перебрасывает войска на восток Украины, колонна движется к Изюму – Пентагон

Части российских войск, переброшенных в Беларусь после поражения в Киевской области, направляются на восток Украины в сторону Донбасса. Агрессор пытается пополнить запасы и усилить свои силы на востоке Украины, о чем свидетельствует колонна российской техники, приближающаяся к украинскому городу Изюм с севера.

Об этом сообщила CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США. В то же время в Пентагоне пока не видят признаков новой эскалации на Донбассе.

По словам чиновника, российская колонна военных транспортных средств включает "элемент командования и управления, батальон поддержки, в основном средства поддержки, возможно авиационную поддержку ротационного крыла и другую поддержку пехоты".

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Чиновник также отметил, что есть доказательства того, что Россия пытается усилить свои позиции юго-западнее Донецка в первую очередь с помощью артиллерийских подразделений.

В США не оценивают это как новое наступление на Донбассе. По словам чиновника, российские войска скорее "работают над укреплением своих возможностей и над их дополнением".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают оккупантов от продвижения вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.