В Херсонской области оккупанты похитили депутата горсовета

Российские военные продолжают совершать военные преступления на территории Украины. На этот раз оккупанты похитили депутата из Новой Каховки Игоря Протоковило.

Об этом сообщает пресс-служба городской территориальной громады в Херсонской области. Там отметили, что в настоящее время местонахождение политика неизвестно.

"19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игоря Анатольевича (1989 г. р.)", – сказано в сообщении.

Отметим, это не первый раз, когда солдаты страны-агрессора похищают украинских политиков и чиновников. Накануне стало известно, что в Каховке оккупанты забрали из дома директора школы Виктора Пендальчука.

Видео дня

Кроме того, военные РФ похищают не только госслужащих, но и мирных граждан. Так, в Мелитополе стали пропадать мужчины призывного возраста. Пленных держат в нечеловеческих условиях в подвалах, и, предположительно, враг намерен использовать их в качестве обменного фонда или "пушечного мяса" в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ворзеле на глазах 15-летней девочки убили ее мать и 14-летнего мальчика. Ее саму российские оккупанты жестоко насиловали и снимали издевательства на телефон.