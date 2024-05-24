Байден может пропустить украинский Саммит мира – Bloomberg

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, скорее всего, пропустит украинский Саммит мира, который будет проходить 15-16 июня в Швейцарии. Одновременно с этим мероприятием состоится сбор средств на предвыборную кампанию Байдена в Калифорнии, который он проводит вместе с рядом голливудских звезд и при участии экс-президента Барака Обамы.

Байден после встречи G-7 на юге Италии вылетит в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в сборе средств 15 июня. Об этом пишет Bloomberg.

"Президент Джо Байден, скорее всего, пропустит украинский саммит в следующем месяце, поскольку он противоречит сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который он должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами. Швейцария запланировала конференцию на 15-16 июня после встречи "Большой семерки" в Италии. Несколько лидеров G-7 планируют присоединиться, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет", – отмечает издание со ссылкой на источники.

В Лос-Анджелес Байден полетит сразу из Италии. Также Bloomberg добавляет, что, кроме Клуни и Робертс к сбору средств собираются присоединиться бывший президент Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Издание констатирует: это решение демонстрирует, что Байден все больше погружается в режим предвыборной кампании, поскольку стремится преодолеть преимущество своего соперника Дональда Трампа в ряде ключевых штатов.

Однако в вероятном отсутствии Байдена на Саммите мира издание Bloomberg усмотрело еще один "симптом": авторы материала считают, что решение американского президента "отражает более широкий пессимизм в отношении конференции".

Так, по данным издания, участие в Саммите мира собираются принять около 70 стран. Заявлено, в частности, участие премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Олафа Шольца, и с высокой долей вероятности прибудет также премьер Японии Фумио Кисида.

А вот Китай, на способность которого влиять на РФ в Киеве возлагали надежды, мероприятие проигнорирует, как это было с большинством предыдущих встреч по наработке мирного плана. Среди причин издание называет настояние Пекина (а также нескольких стран Глобального Юга) на участии в конференции Москвы, против чего до разработки набора принципов будущего мирного урегулирования выступала Украина и ее союзники.

Немалые усилия к срыву саммита прилагает и Россия, пытаясь давить на страны Азии, Африки и Южной Америки.

"Президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие официальные лица встречались и звонили своим коллегам из десятков стран, от Индии до крошечных Коморских островов, с очевидной целью сдержать участие в швейцарской конференции, согласно дипломатической записке, с которой ознакомился Bloomberg. Согласно меморандуму, Лавров также обратился к послам в Москве с той же целью, и встреча министров иностранных дел так называемых стран БРИКС и их союзников 10-11 июня должна закрепить эти усилия", – констатировало издание.

Напомним, ранее стало известно, что президент Бразилии не будет участвовать в Саммите мира по Украине. Это связано с тем, что страны так называемого Глобального Юга с оговорками относятся к санкциям, введенным Западом против России из-за ее войны в Украине. Однако бразильская делегация в Швейцарию, вероятно, прибудет.

Также сообщалось, что Индия примет участие в Саммите мира в Швейцарии. С таким заявлением выступил глава индийского правительства Нарендра Моди. Однако кто возглавит делегацию, до сих пор неизвестно.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира, отметив, что в Швейцарии 15-16 июня соберутся делегации со всех континентов.