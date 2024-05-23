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Алексей Копытько
Алексей Копытько
Блогер

Блог | Признак того, что у России не все получается – заход с "козырей"

Признак того, что у России не все получается – заход с 'козырей'

Маргарита Симоньян вбросила перечень из 500 фамилий и заявила, что это список украинских военнопленных, которых якобы отказывается забирать украинская власть. Ибо якобы хочет забрать только 38 азовцев. А остальных, мол, бросить. Таких "списков" Россия может породить сколько угодно, потому что в плену много наших, идёт постоянна борьба, чтоб их вытащить. 

Тут у врага две цели.

Первая – внутренняя. Раскачка.

Не удивлюсь, если россияне начнут выходить на семьи наших пленных (обещая освобождение, лучшие условия содержания или просто шантажируя) и требовать каких-то публичных акций. Против власти. Против командования. И против близких "азовцев", которые много делают, чтобы тема пленных была видимой. История максимально болезненная, много понятных эмоций. 

Вторая цель – внешняя. Дискредитация позиции Украины перед саммитом в Швейцарии. В "формуле мира" один из пунктов – освобождение всех пленных и депортированных (в том числе – украденных россиянами детей). Москва пытается заранее сбить этот пункт.  

Я когда увидел данный вброс, почему-то вспомнил историю 2002 года. Когда террористы потребовали от родственников заложников, захваченных во время постановки "Норд-Ост", выйти на Красную площадь в Москве с требованиями к Путину. Парализованные страхом люди, естественно, вышли. Если есть даже иллюзорный шанс спасти своих, близкие стараются его использовать. 

Т.е., игра на теме пленных – это чистый терроризм со стороны Кремля. Российская пропаганда моментально подхватила и начала разгонять эту историю, в т.ч. – переводить на разные языки. 

Такие операции за гранью фола – это признак, что тонкие методы против Украины уже плохо работают. У России становится всё меньше инструментов.  

До середины июня будет лавина информационных операций. Стоит набраться терпения и хладнокровия.

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