Балтийская Тузла: Россия пытается захватить часть моря рядом с Литвой и Финляндией, чтобы посмотреть на реакцию НАТО

РФ в одностороннем порядке собирается объявить своими внутренними морскими водами часть Балтийского моря. То есть перекроить морские границы по своему усмотрению без консультаций с соседями.

Минобороны России предлагает признать частично "недействительным" постановление Совета министров СССР 40-летней давности, регулирующее границы в море, и "обновить" координаты госграницы в районе территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море, граничащих с Литвой и Финляндией.

Это "географическое предложение" – очередное доказательство продолжения так называемой гибридной войны России против стран-членов НАТО. Кремль планомерно готовится к новым провокациям против соседних стран.

Документ о пересмотре границ был представлен почти одновременно с началом российских учений с применением тактического ядерного оружия.

В Литве и Финляндии подобные действия РФ рассматривают как умышленную целенаправленную провокацию с целью устрашения соседних государств.

О том, как Россия провоцирует конфликт с Литвой и Финляндией, – в материале OBOZ.UA

По сталинской методичке

Российские власти решили расширить свои территориальные воды в Балтийском море рядом с государственной границей Финляндии и Литвы, следует из проекта постановления правительства. В документе говорится, что перечень действующих координат был утвержден 15 января 1985 г. "по морским навигационным картам мелкого масштаба". По мнению россиян, он нуждается в переменах, поскольку не соответствует "современной географической обстановке". К слову, почти идентичный пункт об изменившейся географической обстановке использовал и Сталин, объявляя ультиматум Финляндии в 1939 году.

Согласно документу минобороны, Москва намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива (в зоне островов Йяхи, Соммерс, Готланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд), а также вблизи северного входного мыса реки Нарва в Эстонии и рядом с городами Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. На границе с Литвой россияне хотят пересмотреть территорию в зоне Куршской косы, мыса Таран, мыса к югу от Тарана, а также Балтийской косы.

Для этого будут изменены "географические координаты точек, определяющие положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов". При этом в проекте отсутствует приложение с новым перечнем координат таких точек, которое отображало бы госграницу. То есть россияне еще не приняли решения, где именно они планируют остановиться.

В минобороны РФ указали, что "прямые выходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны". Реализация такого плана изменит границу РФ в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее как внутренние морские воды России.

Реакция Финляндии и Литвы

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что действия России рассматриваются как намеренная, целенаправленная, нарастающая провокация с целью запугать соседние страны.

"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних стран и Европы в целом", – говорится в заявлении МИД Литвы. Ответ Литвы на действия РФ будет согласован с партнерами.

МИД Финляндии также прокомментировал действия Москвы. "Конвенция ООН по морскому праву содержит положения по определению морских зон прибрежных государств, включая их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом. Следует помнить, что внесение путаницы – это тоже гибридное влияние. Финляндию это не смутит" , – заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Глава парламентского комитета Финляндии по иностранным делам Киммо Кильюнен сообщил, что Россия не информировала о планах изменить свои морские границы в Балтике.

"Удивительно, что это происходит таким образом. Обычно такие вещи обсуждаются и согласовываются. Теперь мы оказались в несколько неожиданном положении", – отметил Кильюнен.

Швеция готовится защищать Готланд

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью RND заявил, что Путин положил глаз и на Аландские острова.

"Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю" , – сказал он.

Бюден отметил, что если РФ возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это повлияет на жизнь в Швеции и других странах Балтийского моря.

"Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО", – подчеркнул главком. Он добавил, что война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе и Швеции пришлось вооружить Готланд. Теперь она может использовать этот остров для наступательных операций в случае необходимости.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать происходящее над и под поверхностью воды. Из Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности", – подытожил Бюден.

Россия хочет увидеть реакцию НАТО

В желании России изменить в одностороннем порядке границы на Балтике есть один важный фактор – Североатлантический Альянс, в который входят Литва и уже, к счастью, и Финляндия. Понятно, что такая "игра с географическими картами" в нынешней геополитической обстановке – это не просто море и граница. Это проверка реакции НАТО на попытку России в одностороннем порядке изменить границы, хотя и морские, государств-членов Альянса.

Так сказать, прощупать потенциальные действия в ответ на захват. И от того, какой будет натовская реакция – очередные призывы "к уважению международного права" или силовой ответ, например вытеснение военных кораблей Балтийского флота РФ из этой акватории, принадлежащей России только с точки зрения Москвы, – будут зависеть дальнейшие действия Путина.

Если западные ответные движения снова будут вялыми, можно ожидать более резких действий России уже на сухопутных границах Альянса.

Такая тактика России не нова. В 2003 году РФ без всякого предупреждения начала сооружать насыпную плотину к острову Тузла недалеко от Крыма, чтобы соединить украинский остров с российским берегом. Российская пропаганда утверждала, что юридически этого острова не существует и что это якобы "российская" территория, которая "никогда не была частью Крыма, а потому не входила в состав Украины в 1991 году".

Конфликт вокруг Тузлы россияне также использовали для того, чтобы официально подвергнуть сомнению принадлежность к Украине ее части Азовского моря и Керченского пролива. А еще – изучить реакцию мира и самого украинского руководства на российские посягательства на суверенную украинскую территорию. Выучили, все поняли и пришли в 2014 году.

Продолжение гибридной войны

"Москва демонстрирует, что ей наплевать на международное право, мнение соседей и т.д. Возможное изменение морских границ таким образом – это такое же действие, может, менее заметное, как присоединение оккупированных украинских областей к составу Российской Федерации. Поэтому я не вижу в этом каких-то новых элементов – это продолжение гибридной войны Кремля" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО и был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

По мнению Игоря Долгова, новое в этой ситуации то, что в этот раз причастны страны НАТО, интересы которых притесняются. И то, что речь идет о морской акватории, а не о наземных территориях, как в случае с Украиной. Вхождение Финляндии в НАТО частично усложнило России доступ к ее акватории Балтийского моря. Ведь сейчас Россию можно легко запереть там, где есть кусок российского побережья на Балтике (вступление Финляндии и Швеции в НАТО дало Альянсу возможность блокировать РФ на Балтике. Главный штаб ВМФ РФ расположен в Санкт-Петербурге, военно-морская база – в Кронштадте. Это означает, что в случае попытки агрессии со стороны России НАТО сможет перекрыть Финский залив и лишить Балтийский флот РФ маневренности. То же касается Калининградской области, где расположен штаб Балтийского флота РФ и военно-морская база в городе Балтийск. – Ред.).

"Важно, какой будет реакция НАТО. Решится ли Альянс на резкие шаги. Ведь это можно рассматривать как обычную провокацию и нагнетание ситуации. Эта кремлевская политика никогда не прекращается. Оставлять такие вмешательства и нарушения международного права без ответа – очень безрассудно. Если агрессора не останавливаешь, то продолжаются и увеличиваются по объему его атаки. Попытку изменить морские границы в одностороннем порядке можно назвать атакой. Тем самым Россия заявляет, что она – сама себе право. Вот что они говорят на весь мир. И весь мир это терпит. Такие действия оставлять без ответа нельзя. Опасно", – отметил Игорь Долгов.