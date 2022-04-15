В Харькове оккупанты обстреляли девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма. Фото

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские памятники. В Харькове российские оккупанты Мемориал жертвам тоталитаризма в Лесопарке и обстреляли кладбища.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета. В частности, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, из 20 объектов КП "Ритуал" были изувечены 9 кладбищ.

"Разрушены административные здания кладбищ, повреждены и разрушены надгробные сооружения", - отметили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что Мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма открыли в Харькове 17 июня 2000 года. Там перезахоронены останки 4 302 военнопленных поляков, из них 493 офицера - жертвы украинского "Катынского списка". Также на кладбище похоронены останки 2 746 граждан бывшего СССР разных национальностей, которые стали жертвами Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) в 1937-1938 годах.

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Напомним, российские оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку. Мемориал находился в поселке Луганское Донецкой области.

Также в Изюме, что в Харьковской области, враги разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны. Одна из стел памятника упала от авиабомбардировки оккупантов.

Во временно оккупированном Херсоне захватчики уничтожили мемориал "Слава Украине", который находился на улице Перекопской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Бородянка на Киевщине российские оккупанты повредили монумент поэта Тараса Шевченко. Таким образом "русский мир" пытается уничтожить украинскую культуру.

В Харькове оккупанты уничтожили архитектурный памятник – бывшую пожарную часть. Она была построена в 1887 году.