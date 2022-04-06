В Бородянке оккупанты попытались дважды убить Шевченко: монумент повредила бомба. Фото

В поселке Бородянка на Киевщине российские оккупанты повредили монумент поэта Тараса Шевченко. Таким образом "русский мир" пытается уничтожить украинскую культуру.

Бюст Шевченко насквозь прошили осколки от российской бомбы. Об этом в Telegram написали советник главы МВД Антон Геращенко и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Герашенко, русские оккупанты попытались убить Шевченко дважды – сначала каторгой, а теперь бомбами.

"Осколок от русской бомбы попал в памятник Шевченка, который на "центральной площади Бородянки. Русские оккупанты попытались убить Шевченко дважды. Сначала каторгой, а потом попытались стереть с лица земли нашу любимую Украину", – написал Геращенко.

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В свою очередь Ткаченко подчеркнул, что "русский мир" преследует цель уничтожить украинскую культуру. Он добавил, что когда РФ начнет отвечать за совершенное, каждое злодеяние против украинского культурного наследия станет их приговором.

"Цель русской "культуры" – уничтожить украинскую культуру. Ее преследуют все: от путина, шойгу, медведева до тех, кто "за мир" и "вне политики". Уж слишком кремлевцам завистливо от самобытности украинской культуры. Ибо у россиян вместо нее "русский мир", – написал министр.

Напомним, в Украине, в результате войны, развязанной Российской Федерацией, повреждены по меньшей мере 53 объекта культурного наследия – это церкви, исторические места и музеи. Особенно сложная ситуация в Чернигове.

По состоянию на 15 марта со времени вторжения в Украину российские оккупанты разрушили и повредили по меньшей мере 28 церквей, мечетей, синагог в шести областях нашей страны. Подавляющее большинство разоренных святынь – православные храмы.

Также в Харькове оккупанты уничтожили архитектурный памятник – бывшую пожарную часть. Она была построена в 1887 году. Строение имеет историческую ценность для спасателей и всего города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Малине Житомирской области в результате бомбардировки был разрушен центр города и религиозные сооружения. Под удар попал военкомат, храм и молитвенный дом РПЦ.