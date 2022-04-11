Оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал 'Слава Украине': сорвали портреты героев Небесной сотни и флаг. Фото

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские памятники. Во временно оккупированном Херсоне захватчики уничтожили мемориал "Слава Украине", который находился на улице Перекопской.

В частности, они сорвали портреты героев Небесной сотни и флаг. Об этом сообщает местное издание "Мост".

Там отметили, что в воскресенье видео уничтожения мемориала опубликовал один из пропагандистских ресурсов россиян.

Неизвестные в штатском сорвали флаг Европейского союза, разбили панели с фотографиями Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне.

Вместе с людьми, похожими на силовиков, мемориал уничтожали гражданские молодые люди.

Видео дня

Напомним, российские оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку. Мемориал находился в поселке Луганское Донецкой области.

Также в Изюме, что в Харьковской области, враги разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны. Одна из стел памятника упала от авиабомбардировки оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Бородянка на Киевщине российские оккупанты повредили монумент поэта Тараса Шевченко. Таким образом "русский мир" пытается уничтожить украинскую культуру.

В Харькове оккупанты уничтожили архитектурный памятник – бывшую пожарную часть. Она была построена в 1887 году.