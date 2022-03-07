Оккупанты цинично уничтожили памятник Герою Василию Слипаку. Фото

Российские оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку. Мемориал находился в поселке Луганское Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Там напомнили, что в 2016 году Слипак ценой собственной жизни спас свои побратимов и позволил отбить атаку российских боевиков на поселок.

"Мы не простим оккупантам таких низких действий, совсем скоро каждый из них будет наказан и почувствует "украинский мир" на собственной коже. Самопожертвование Василия Слипака во имя независимой Украины всегда в наших сердцах... Враг будет наказан за все преступные действия против украинского народа", – сказано в сообщении.

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Василий Слипак был всемирно известным оперным певцом, солистом Парижской национальной оперы, одним из лидеров украинской общины Франции и членом Объединения украинцев Франции. В 2015 году он бросил работу и уехал добровольцем воевать на Донбасс. Погиб от пули снайпера летом 2016 года. Слипак посмертно награжден орденами "Золотая звезда", "За мужество" I степени и званием Героя Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обстреливают православные церкви, большинство из которых пережили революции и войны. Под удар попали святыни Житомирщины, Киевщины, Харьковщины и других регионов Украины.