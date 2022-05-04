В Драмтеатре Мариуполя в результате авиаудара РФ погибли 600 человек – Associated Press

В результате российской бомбардировки Драмтеатра в Мариуполе 16 марта могли погибнуть около 600 человек. Очевидцы рассказали, что в разрушенном театре прятались очень много людей.

Об этом говориться в расследовании Associated Press. Журналисты издания поговорили с теми, кто выжил во время страшного преступления российский оккупантов.

"Среди всех ужасов, которые развернулись в ходе войны на Украине, российская бомбардировка Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе 16 марта выделяется как самая смертоносная атака против гражданского населения на сегодняшний день", – написали журналисты.

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Их расследование обнаружило доказательства того, что на самом деле эта атака "была гораздо более смертоносной, чем предполагалось", а общее число погибших – около 600 человек. Это люди, которые находились внутри здания, а также те, кто работал на полевой кухне возле театра.

"Это почти вдвое больше, чем число погибших, озвученное до сих пор, а многие выжившие называют еще более высокую цифру", – отмечают журналисты.

Свои выводы журналисты сделали, пообщавшись с 23 очевидцами, спасателями и людьми, которые достоверно знали, что происходило внутри Драмтеатра в дни перед атакой. AP также изучило планы театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после атаки.

Свидетели рассказали, что, по меньшей мере, 100 человек находились на полевой кухне, расположенной снаружи, и никто из них не выжил. Они также утверждают, что комнаты и коридоры внутри театра были забиты: в помещениях находился примерно один человек на каждые три квадратных метра пространства.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1 000 человек. Покинуть здание после авиаудара оккупантов смогли, по самым оптимистичным оценкам, около 200 человек.

Очевидцы также рассказали, что никто из них не видел, чтобы театр использовался военными в качестве своей базы. Они также уверенны, что причина трагедии – воздушная атака РФ. Таким образом, как отмечают журналисты, окончательно опровергнута ложь российских оккупантов о том, что театр могли взорвать сами украинские защитники.

Профессор международной безопасности в Королевском колледже Лондона Джеймс Гоу сказал, что документальное подтверждение того, что произошло в театре, имеет решающее значение для установления схемы преступлений против человечности в Украине.

Он считает, что показания свидетелей будут важны для установления того, что действия оккупантов РФ были намеренными и систематическими.

По официальным данным, в результате авиаудара РФ по Драмтеатру погибли около 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, бомба на Драмтеатр была сброшена днем 16 марта с авиации ВВС РФ. В момент атаки там от обстрелов прятались женщины и дети.

После авиаудара были опубликовала спутниковые снимки Maxar, на которых было видно, что 14 марта с обоих сторон театра было выведено слово ДЕТИ.