В Киевской области в результате атаки БПЛА горит многоэтажка: первые подробности

Российские оккупационные войска утром в пятницу, 24 января, атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, предварительно типа Shahed-136. В результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме.

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Об этом сообщил и.о. главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник на своем канале в Telegram. Местные каналы отмечают, что инцидент произошел в городе Глеваха Фастовского района.

В поврежденном доме есть разрушение фасада с девятого по шестой этажи.

"Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах. Все оперативные службы на месте. Проведена эвакуация жильцов дома", – написал Калашник.

Кроме того, в другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м2.

Насчет пострадавших и степеней повреждений информации пока нет.

В ночь на 23 января РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, автомобиль, линия электросетей и здание кафе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска РФ 23 января атаковали Запорожье баллистическими ракетами. В результате действий агрессора погиб мужчина, пострадали 52 человека. Враг повторно попал в энергообъект, который вечером атаковали дронами, из-за чего тысячи абонентов остались без света.

– Кроме того, утром в четверг путинские войска атаковали Константиновку и Краматорск. В результате обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.

– В ночь на среду армия России атаковала Николаев дронами-камикадзе. Разрушен многоквартирный жилой дом, загорелся пожар, также повреждены дома в частном секторе, пострадали предприятие и коммунальный транспорт.

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