В Донецке и Луганске захватили представителей миссии ОБСЕ

Во временно оккупированных Россией украинских городах Донецк и Луганск похитили нескольких членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В организации отреагировали на преступление россиян и заявили, что добиваются освобождениях своих сотрудников.

Соответствующее сообщение появилось на Twitter-аккаунте ОБСЕ вечером 23 апреля. Там отметили, что обеспокоены данным событием.

"В ОБСЕ крайне обеспокоены тем, что ряд членов национальной миссии были лишены свободы в Донецке и Луганске и используют все доступные каналы для их освобождения", – сказано в заявлении.

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Ранее на сайте Министерства обороны Британии появилось заявление заместителя главы делегации страны в ОБСЕ Дейрдре Браун о ситуации в Украине. В нем она также сообщила о похищении членов мониторинговой миссии.

"Российское правительство пыталось помешать тем, кто сообщает правду, в том числе путем отказа продлить мандат Специальной мониторинговой миссии. И теперь мы получили тревожные сообщения о том, что российские марионетки на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещениям Миссии. Кроме того, российские силы взяли в плен сотрудников СММ. Мы самым решительным образом осуждаем эти угрозы. Призываем освободить сотрудников СММ, а также всех украинцев, задержанных Россией", – отметила Браун.

Она также добавила, что РФ массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине и подчеркнула: ложь и преступления не сойдут агрессору с рук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в результате обстрелов, устроенных российскими оккупантами, погибла сотрудница мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине.