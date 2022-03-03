Во время обстрела Харькова погибла сотрудница СММ ОБСЕ

В Харькове в результате обстрелов, устроенных российскими оккупантами, погибла сотрудница мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине. Она погибла у себя дома.

Об этом идет речь в отчете миссии. Трагедия произошла во вторник, 1 марта, о ней сообщили родные погибшей.

"1 марта родные местной сотрудницы миссии из Харькова сообщили, что в результате обстрела она погибла у себя дома", – говорится в документе.

Российские оккупанты продолжают уничтожать мирный украинский Харьков. Днем 2 марта они нанесли удар Дворцу Труда, зданию горсовета и телебашни.

По информации заместителя главы ОГА Романа Семенухи, прямо в здание горсовета попала крылатая ракета. Снаряд российские захватчики сбросили на Дворец Труда, на площади Конституции, 2, – зданию более 100 лет, и его не уничтожал даже Гитлер во время Второй мировой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове во вторник, 1 марта, родились двойняшки – мальчик и девочка. Однако 2 марта родители малышей погибли под вражеским обстрелом.