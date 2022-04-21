В Бородянке нашли еще две братские могилы: среди убитых оккупантами 15-летняя девочка
В процессе спасательных работ в Бородянке Киевской области были обнаружены еще две братские могилы с телами девяти мирных жителей поселка. Среди мучеников – 15-летняя девочка.
Об этом заявил глава отдела Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов на Facebook. Убитая девочка-подросток была похоронена вместе с двумя товарищами 35 лет, в другой могиле были обнаружены тела четырех взрослых мужчин и двух женщин.
"Эти люди были убиты оккупантами, на некоторых выявлены следы пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не сопротивлялись и не представляли никакой угрозы", – указал главный правоохранитель региона.
Сейчас все тела доставлены в морги Киевской области для проведения дальнейшей экспертизы и обязательной идентификации личностей убитых. После необходимых для следствия манипуляций все они будут похоронены на родной земле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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