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В Бородянке нашли еще две братские могилы: среди убитых оккупантами 15-летняя девочка

Екатерина Белоброва
Война в Украине 2022
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В Бородянке нашли еще две братские могилы: среди убитых оккупантами 15-летняя девочка

В процессе спасательных работ в Бородянке Киевской области были обнаружены еще две братские могилы с телами девяти мирных жителей поселка. Среди мучеников – 15-летняя девочка.

Об этом заявил глава отдела Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов на Facebook. Убитая девочка-подросток была похоронена вместе с двумя товарищами 35 лет, в другой могиле были обнаружены тела четырех взрослых мужчин и двух женщин.

"Эти люди были убиты оккупантами, на некоторых выявлены следы пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не сопротивлялись и не представляли никакой угрозы", – указал главный правоохранитель региона.

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На месте работает следственно-оперативная группа .
Тела упаковывают в мешки .

Сейчас все тела доставлены в морги Киевской области для проведения дальнейшей экспертизы и обязательной идентификации личностей убитых. После необходимых для следствия манипуляций все они будут похоронены на родной земле.

Страшная находка.
Место братской могилы.

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