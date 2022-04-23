Украинские защитники сбили вражеский 'Орлан', который стоит до 100 тыс. долларов. Фото

Бойцы ВСУ сбили в Луганской области беспилотный летательный аппарат "Орлан". Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов.

Об этом сообщили на Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Отмечается, что уже уничтожено много подобных аппаратов. Чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца.

Военные заметили вражеский беспилотник, когда возвращались с боевого задания. Он летел на низко, что позволило беспрепятственно сбить его с помощью стрелкового оружия. Во время падения аппарат застрял в ветвях дерева, а затем полностью разбился.

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"Украинские воины сбили уже много таких дронов и знают, что заявленной сотни тысяч долларов они и близко не стоят. Но лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда крайне приятно", – говорится в посте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувшие сутки только на Луганском к Донецкому направлениям ВСУ отбили 8 атак врага и ликвидировали много техники РФ.