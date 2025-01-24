УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Виноваты Байден и Зеленский: Путин сделал заявление по переговорам с Украиной

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
4,1 т.
Виноваты Байден и Зеленский: Путин сделал заявление по переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявления нового президента США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине. Глава Кремля обвинил 46-го президента США Джо Байдена в том, что тот якобы "украл победу" у Трампа в 2020 году, иначе, по словам Путина, войны не было бы.

Видео дня

Также диктатор выдал, что Киев "отказывается" выполнять якобы требования Запада об отмене запрете переговоров с Путиным. Такое заявление он сделал 24 января в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.

В частности, Путин заявил, что РФ "никогда не отказывалась от контактов с администрацией США".

"Не наша вина в том, что прежняя администрация (Байдена. – Ред.) от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, прагматичные и доверительные, я бы сказал, отношения", – похвастался кремлевский диктатор.

Он также поддержал заявление Трампа о том, что если бы он был президентом США вместо Байдена, РФ якобы не пошла на полномасштабное нападение на Украину.

При этом кровавое российское вторжение Путин назвал "кризисом":

"Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы Трамп был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу на выборах, то может быть и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году".

В то же время Путин пожаловался, что именно Трамп в своей первый президентский срок ввел наибольшее количество санкций против РФ. Байден, по словам диктатора, "подхватил эту эстафетную палочку", но санкции, как уверяет Путин, "вредны для экономики самих США".

Виноваты Байден и Зеленский: Путин сделал заявление по переговорам с Украиной

Что касается потенциальных переговоров РФ и Украины, они, по словам главы Кремля, якобы будут "нелегитимными", поскольку президент Владимир Зеленский ранее исключил такую возможность на законодательном уровне.

"Если переговоры начнутся, они будут, строго говоря, нелегитимными. Это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными", – заявил Путин.

Он также выдал, что Киев "с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров", однако якобы "не спешит выполнять указания" этих спонсоров отменить указ о запрете переговоров.

По словам Путина, в итоге "те кто платит деньги, должны заставить это сделать".

Далее Путин стал уверять, что США и Россия якобы похожи и им обеим невыгодна как очень дорогая, так и очень дешевая нефть. Об этом и о санкциях он также хочет поговорить с Трампом.

"Поэтому нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес, как для США, так и для России. Мы готовы", – заявил диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что Зеленский хочет остановить войну, однако Украина якобы не должна была защищаться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение". В то же время он осудил нападение РФ и заявил, что Байден "позволил" Кремлю начать войну, поскольку энергетическая политика его предшественника "сделала Путина богаче".

Трамп также сказал, что он и Путин встретятся, "как только смогут", и отметил, что Китай оказывает значительное влияние на РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!