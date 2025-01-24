Виноваты Байден и Зеленский: Путин сделал заявление по переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявления нового президента США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине. Глава Кремля обвинил 46-го президента США Джо Байдена в том, что тот якобы "украл победу" у Трампа в 2020 году, иначе, по словам Путина, войны не было бы.

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Также диктатор выдал, что Киев "отказывается" выполнять якобы требования Запада об отмене запрете переговоров с Путиным. Такое заявление он сделал 24 января в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.

В частности, Путин заявил, что РФ "никогда не отказывалась от контактов с администрацией США".

"Не наша вина в том, что прежняя администрация (Байдена. – Ред.) от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, прагматичные и доверительные, я бы сказал, отношения", – похвастался кремлевский диктатор.

Он также поддержал заявление Трампа о том, что если бы он был президентом США вместо Байдена, РФ якобы не пошла на полномасштабное нападение на Украину.

При этом кровавое российское вторжение Путин назвал "кризисом":

"Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы Трамп был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу на выборах, то может быть и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году".

В то же время Путин пожаловался, что именно Трамп в своей первый президентский срок ввел наибольшее количество санкций против РФ. Байден, по словам диктатора, "подхватил эту эстафетную палочку", но санкции, как уверяет Путин, "вредны для экономики самих США".

Что касается потенциальных переговоров РФ и Украины, они, по словам главы Кремля, якобы будут "нелегитимными", поскольку президент Владимир Зеленский ранее исключил такую возможность на законодательном уровне.

"Если переговоры начнутся, они будут, строго говоря, нелегитимными. Это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными", – заявил Путин.

Он также выдал, что Киев "с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров", однако якобы "не спешит выполнять указания" этих спонсоров отменить указ о запрете переговоров.

По словам Путина, в итоге "те кто платит деньги, должны заставить это сделать".

Далее Путин стал уверять, что США и Россия якобы похожи и им обеим невыгодна как очень дорогая, так и очень дешевая нефть. Об этом и о санкциях он также хочет поговорить с Трампом.

"Поэтому нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес, как для США, так и для России. Мы готовы", – заявил диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что Зеленский хочет остановить войну, однако Украина якобы не должна была защищаться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение". В то же время он осудил нападение РФ и заявил, что Байден "позволил" Кремлю начать войну, поскольку энергетическая политика его предшественника "сделала Путина богаче".

Трамп также сказал, что он и Путин встретятся, "как только смогут", и отметил, что Китай оказывает значительное влияние на РФ.

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