Оккупанты ищут 'слабые места' в украинской обороне: Арестович рассказал о ситуации на линии фронта

Продолжаются 59 сутки борьбы против захватнических российских войск. Основные боевые действия идут на Донецком и Луганском направлениях. Враг не останавливает попытки найти слабые места в обороне ВСУ.

Об этом 23 апреля сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, оккупационные войска в течение 6 дней постоянно перегруппировываются для наступления на Донбассе. "Будем ожидать результатов этой перегруппировки. Что-то мне подсказывает, что они будут неутешительны для противника", – отмечает он. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

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Основные усилия врага сосредоточены на направлении Славянск-Краматорск. РФ не оставляет попытки продвинуться в направлении города Гуляйполе. Пока успехом операции армии Кремля не увенчались.

Сообщил Арестович и о неутешительных новостях. По его словам, Россия пытается подавить сопротивление украинских военных, удерживающих оборону Мариуполя. Завод "Азовсталь", где находятся защитники города и мирные жители, обстреливается из тяжелой артиллерии. Есть попытки возобновления штурма. "Меньше с тем, наши защитники держатся, несмотря на очень сложную обстановку. И даже совершают контрвылазки", – подчеркивает советник главы ОПУ.

За сутки ВСУ освободили еще 3 населенных пункта Харьковщины. На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 8 атак противника, уничтожили 9 танков, 18 бронированных машин, 13 автомобилей, топливно-заправщик и 3 артиллерийские системы.

В Херсонской области враг пытается выйти на административные границы области, несмотря на неблагоприятные условия и большие потери среди личного состава и техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия хочет не просто уничтожить защитников Мариуполя, а поставить их на колени. Это нужно Кремлю для пропаганды.